Председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж призвал Запад признать свою вину в разжигании конфликта в Незалежной после обвинений в поддержке позиции президента РФ Владимира Путина в украинском вопросе. Он считает, что Европе и США следует признать допущенные ошибки ради достижения мира. Слова политика приводит газета The Telegraph.

Фарадж убеждён в том, что у конфликта нет простого решения. Тем не менее первым шагом в сторону его окончания должно стать признание правды о причинах и последствиях происходящего.

"Вот почему я просто хочу рассказать всё как есть и делаю это уже десять лет. Те клеветники, которые утверждают, что если я говорю правду, то это делает меня "рупором Путина", лишь обнажают слабость своих доводов", — объяснил британский политик в статье для The Telegraph.