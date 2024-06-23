Британский политик отказался скрывать правду об СВО после угроз за поддержку Путина
Британский политик Фарадж отказался оправдываться за поддержку Путина по Украине
Председатель британской правой партии Reform UK Найджел Фарадж призвал Запад признать свою вину в разжигании конфликта в Незалежной после обвинений в поддержке позиции президента РФ Владимира Путина в украинском вопросе. Он считает, что Европе и США следует признать допущенные ошибки ради достижения мира. Слова политика приводит газета The Telegraph.
Фарадж убеждён в том, что у конфликта нет простого решения. Тем не менее первым шагом в сторону его окончания должно стать признание правды о причинах и последствиях происходящего.
"Вот почему я просто хочу рассказать всё как есть и делаю это уже десять лет. Те клеветники, которые утверждают, что если я говорю правду, то это делает меня "рупором Путина", лишь обнажают слабость своих доводов", — объяснил британский политик в статье для The Telegraph.
Фарадж потребовал прекратить нападки на него за объяснение реальных причин конфликта на Украине в связи с тем, что именно неправильная политика стран Запада привела к его горячей фазе. Критика в его адрес вызвана словами о том, что СВО спровоцировали НАТО и Евросоюз своим постоянным расширением на восток. Идеолог Brexit выразил уверенность в способности России продолжать спецоперацию вечно, если Запад не прекратит накачку Киева оружием. Британский премьер-министр Риши Сунак счёл его заявления "опасными" для безопасности королевства и её союзников.
Напомним, что недавно президент России Владимир Путин назвал условия для мирных переговоров с Украиной. По его словам, чтобы встать на мирный путь, киевскому режиму надо вывести армию с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от членства в НАТО. В офисе Зеленского такой расклад отвергли, сам он назвал предложение "ультимативным посланием".
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