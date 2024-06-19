Британский политик напомнил Западу о способности России продолжать СВО вечно
Британский политик Фарадж: СВО будет идти, пока Запад обеспечивает Киев
Несмотря на регулярную помощь западных союзников, ВСУ так и не смогли добиться успехов на поле боя. Основной проблемой украинской армии являются потери, которые киевский режим не может восполнить. Как считает британский политик, лидер партии Reform UK Найджел Фарадж, Россия может продолжать спецоперацию вечно, если Запад не прекратит накачку Киева оружием.
"Мы можем продолжать накачивать Украину деньгами не переставая, но сможет ли она действительно выдержать такую потерю войск — вопрос открытый. Это тяжело, потому что Россия может продолжать вести боевые действия вечно", — сообщил политик, слова которого приводит Daily Mail.
Он указал, что переговоры между Москвой и Киевом в любом случае состоятся. По мнению Фараджа, вероятнее всего, они пройдут после победы миллиардера Дональда Трампа на выборах президента в ноябре.
Напомним, что недавно президент России Владимир Путин назвал условия для мирных переговоров с Украиной. По его словам, чтобы встать на мирный путь, киевскому режиму надо вывести армию с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и отказаться от членства в НАТО. В офисе Зеленского такой расклад отвергли, сам он назвал предложение "ультимативным посланием".
VK / Минобороны РФ