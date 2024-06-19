Несмотря на регулярную помощь западных союзников, ВСУ так и не смогли добиться успехов на поле боя. Основной проблемой украинской армии являются потери, которые киевский режим не может восполнить. Как считает британский политик, лидер партии Reform UK Найджел Фарадж, Россия может продолжать спецоперацию вечно, если Запад не прекратит накачку Киева оружием.

"Мы можем продолжать накачивать Украину деньгами не переставая, но сможет ли она действительно выдержать такую ​​потерю войск — вопрос открытый. Это тяжело, потому что Россия может продолжать вести боевые действия вечно", — сообщил политик, слова которого приводит Daily Mail.