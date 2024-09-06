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6 сентября, 08:17

Жительница Курской области рассказала о державших оборону бойцах «Ахмата»

РИАН: Трое бойцов «Ахмата» защищали село под Суджей при эвакуации жителей

Во время атаки ВСУ на село Лебедевка в Суджанском районе Курской области трое бойцов спецназа «Ахмат» помогали держать оборону во время эвакуации мирных жителей. Об этом рассказала одна из местных жительниц Большесолдатского района Зоя Андрианова.

Женщина рассказала, что в Лебедевке проживает её подруга. В тот день, 6 августа, во время наступления украинских войск она весь день не выходила на связь. На следующее утро подруга вместе с вещами добралась до Андриановой и прояснила ситуацию.

«А ещё рассказала, что были три «ахматовца» где-то там на границе, и эти три «ахматовца» держали оборону очень крепко. По словам подруги, пока люди были в селе, они ВСУшников не пустили», сообщила Андрианова в разговоре с РИА «Новости».

Подруга рассказчицы также добавила, что мирным жителям пришлось буквально бежать, так как украинские военные нападали на обычных граждан. Прямо сейчас она живёт в пункте временного размещения.

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А тем временем российская авиация и тактические ракетные силы продолжают сокращать численность иностранных наёмников на Украине. Отступающие подразделения ВСУ даже не пытаются эвакуировать тела павших «побратимов». Отчаявшись, киевский режим решил искать зарубежных бойцов с помощью соцсетей.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Мария Любицкая
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