Во время атаки ВСУ на село Лебедевка в Суджанском районе Курской области трое бойцов спецназа «Ахмат» помогали держать оборону во время эвакуации мирных жителей. Об этом рассказала одна из местных жительниц Большесолдатского района Зоя Андрианова.

Женщина рассказала, что в Лебедевке проживает её подруга. В тот день, 6 августа, во время наступления украинских войск она весь день не выходила на связь. На следующее утро подруга вместе с вещами добралась до Андриановой и прояснила ситуацию.

«А ещё рассказала, что были три «ахматовца» где-то там на границе, и эти три «ахматовца» держали оборону очень крепко. По словам подруги, пока люди были в селе, они ВСУшников не пустили», — сообщила Андрианова в разговоре с РИА «Новости».