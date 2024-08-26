«Ахмат» пленил избивавшего курян бойца ВСУ и заставил пожалеть

Бойцы спецназа «Ахмат» поймали украинского военного, избивавшего мирных жителей в Курской области. Он вместе с другими вэсэушниками пытался отстреливаться, но в итоге вдвоём с сослуживцем добровольно сдался в плен — остальные уже были мертвы. Об этом пишет RT.

На допросе мужчина не смог объяснить, зачем издевался над мирными гражданами. Он лишь отметил, что делал это «на эмоциях».

Взятый в плен в Курской области украинский военный. Видео © Telegram / RT на русском

«Залезал медленно, что-то не получалось, как-то на эмоциях ударил. <…> Мне стыдно очень», — отметил украинский пленник.