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26 августа, 14:03
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«Ахмат» пленил избивавшего курян бойца ВСУ и заставил пожалеть

Спецназ «Ахмат» пленил бойца ВСУ, избивавшего мирных жителей под Курском

Взятый в плен в Курской области украинский военный. Фото © Telegram / RT на русском

Взятый в плен в Курской области украинский военный. Фото © Telegram / RT на русском

Бойцы спецназа «Ахмат» поймали украинского военного, избивавшего мирных жителей в Курской области. Он вместе с другими вэсэушниками пытался отстреливаться, но в итоге вдвоём с сослуживцем добровольно сдался в плен — остальные уже были мертвы. Об этом пишет RT.

На допросе мужчина не смог объяснить, зачем издевался над мирными гражданами. Он лишь отметил, что делал это «на эмоциях».

Взятый в плен в Курской области украинский военный. Видео © Telegram / RT на русском

«Залезал медленно, что-то не получалось, как-то на эмоциях ударил. <…> Мне стыдно очень», — отметил украинский пленник.

Он также добавил, что российские военные к нему отнеслись хорошо. После взятия в плен ему сделали перевязку раненой руки и покормили.

Отметим, что российские подразделения спецназа «Ахмат» продолжают захватывать в плен украинских боевиков в Курской области. Практически все вэсэушники на допросе обвиняют командование в преступных действиях по отношению к ним и бессмысленности операции в целом. Людей без медкомиссии и нежелающих воевать отправляют в зону боевых действий, как пушечное мясо. Ранее пленный украинский боец заявил, что его подразделение сначала завезли на обстреливаемые со всех сторон позиции, а после отказывали им в эвакуации.

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Алёна Зиновьева
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