Пожар возник в многоэтажке в Раменском после падения беспилотника
Над Раменским городским округом Подмосковья сбиты ещё два украинских БПЛА, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Обломки одного из дронов угодили в многоэтажку, спровоцировав пожар. Кадрами с места инцидента поделился SHOT.
Последствия попадания обломков БПЛА в многоэтажку. Видео © Telegram / SHOT
На записи видно, что квартиры на 10 и 11 этажах объяло пламя. Организована эвакуация жильцов из здания. К повреждённому дому приехали сотрудники МЧС и кареты скорой помощи.
Последствия попадания обломков БПЛА в многоэтажку. Видео © Life.ru
Всего в ночь на 10 сентября на подлёте к Москве уничтожено 12 украинских беспилотников. Дроны ликвидированы над городскими округами Подольский, Раменский, Люберцы, а также над Домодедово, рассказывал Life.ru.
Telegram / SHOT