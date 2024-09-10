Пожар возник в многоэтажке в Раменском после падения беспилотника

Над Раменским городским округом Подмосковья сбиты ещё два украинских БПЛА, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Обломки одного из дронов угодили в многоэтажку, спровоцировав пожар. Кадрами с места инцидента поделился SHOT.