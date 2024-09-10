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10 сентября, 02:09

Пожар возник в многоэтажке в Раменском после падения беспилотника

Над Раменским городским округом Подмосковья сбиты ещё два украинских БПЛА, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. Обломки одного из дронов угодили в многоэтажку, спровоцировав пожар. Кадрами с места инцидента поделился SHOT.

Последствия попадания обломков БПЛА в многоэтажку. Видео © Telegram / SHOT

На записи видно, что квартиры на 10 и 11 этажах объяло пламя. Организована эвакуация жильцов из здания. К повреждённому дому приехали сотрудники МЧС и кареты скорой помощи.

Последствия попадания обломков БПЛА в многоэтажку. Видео © Life.ru

Сбитый дрон ВСУ упал на объект топливно-энергетического комплекса под Тулой
Сбитый дрон ВСУ упал на объект топливно-энергетического комплекса под Тулой

Всего в ночь на 10 сентября на подлёте к Москве уничтожено 12 украинских беспилотников. Дроны ликвидированы над городскими округами Подольский, Раменский, Люберцы, а также над Домодедово, рассказывал Life.ru.

Обложка ©

Telegram / SHOT

Илья Пушкарев
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