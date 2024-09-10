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Регион
10 сентября, 01:21

Сбитый дрон ВСУ упал на объект топливно-энергетического комплекса под Тулой

Один из объектов топливно-энергетического комплекса Тульской области стал местом падения обломков сбитого над регионом украинского беспилотника. К счастью, никто не пострадал, сообщили в местном Министерстве по безопасности.

«Технологический процесс и подача ресурса потребителям не нарушены. Ситуация на контроле», — уточнили в пресс-центре ведомства.

Всего же прикрывающие Тульскую область силы ПВО поразили два дрона ВСУ.

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Напомним, что 10 сентября киевский режим совершил одну из самых массированных атак на российские регионы. Тяжелее всего пришлось приграничной Брянской области, где силы ПВО сбили аж 59 дронов. Ещё десять БПЛА противника добрались до Подмосковья, где их встретили с огоньком.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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