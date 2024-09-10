Российские силы ПВО уничтожили над Брянской областью уже 59 дронов ВСУ

Киевский режим в ночь на 10 сентября провёл одну из самых массированных атак на Брянскую область, задействовав десятки беспилотников. Впрочем, попытка ВСУ взять количеством и перегрузить дежурные силы ПВО ВС РФ завершилась фиаско.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что за несколько часов российские зенитчики записали в свой актив 59 сбитых украинских беспилотников. Все они рухнули вдали от населённых пунктов и не спровоцировали разрушений на земле. К местам падения обломков направлены оперативные службы.