Российские силы ПВО уничтожили над Брянской областью уже 59 дронов ВСУ
Киевский режим в ночь на 10 сентября провёл одну из самых массированных атак на Брянскую область, задействовав десятки беспилотников. Впрочем, попытка ВСУ взять количеством и перегрузить дежурные силы ПВО ВС РФ завершилась фиаско.
Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что за несколько часов российские зенитчики записали в свой актив 59 сбитых украинских беспилотников. Все они рухнули вдали от населённых пунктов и не спровоцировали разрушений на земле. К местам падения обломков направлены оперативные службы.
Без работы этой ночью не остались и батареи ПВО в Подмосковье, которые поразили суммарно уже десять беспилотников врага. Четыре дрона сбиты вблизи Подольска, ещё три — у Раменского, два в районе Домодедово, а один долетел аж до Люберец.
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