ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 01:10

Российские силы ПВО уничтожили над Брянской областью уже 59 дронов ВСУ

Киевский режим в ночь на 10 сентября провёл одну из самых массированных атак на Брянскую область, задействовав десятки беспилотников. Впрочем, попытка ВСУ взять количеством и перегрузить дежурные силы ПВО ВС РФ завершилась фиаско.

Губернатор региона Александр Богомаз сообщил, что за несколько часов российские зенитчики записали в свой актив 59 сбитых украинских беспилотников. Все они рухнули вдали от населённых пунктов и не спровоцировали разрушений на земле. К местам падения обломков направлены оперативные службы.

«Способен поджечь всё»: Добычей наших парней стал первый украинский дрон-огнемёт «Дракарис»
«Способен поджечь всё»: Добычей наших парней стал первый украинский дрон-огнемёт «Дракарис»

Без работы этой ночью не остались и батареи ПВО в Подмосковье, которые поразили суммарно уже десять беспилотников врага. Четыре дрона сбиты вблизи Подольска, ещё три — у Раменского, два в районе Домодедово, а один долетел аж до Люберец.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров