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9 сентября, 15:57

«Способен поджечь всё»: Добычей наших парней стал первый украинский дрон-огнемёт «Дракарис»

ВС РФ впервые сбили украинский дрон-огнемёт «Дракарис» в Курской области

Последствия атаки дроном ВСУ «Дракарис». Обложка © Telegram / Олег Царёв

Последствия атаки дроном ВСУ «Дракарис». Обложка © Telegram / Олег Царёв

Российские военные впервые сбили дрон-огнемёт ВСУ, который в народе «Дракарис», в Рыльском районе Курской области, но решили оставить в секрете способ уничтожения БПЛА. Фото «приземлённого» дрона опубликовал крымский бизнесмен и эксперт Олег Царёв.

Уничтоженный ВС РФ дрон. Фото © Телеграм / Олег Царёв

Уничтоженный ВС РФ дрон. Фото © Телеграм / Олег Царёв

«Прислали фото. Говорят, это первое подтвержденное сбитие нашими военными украинского дрона-огнемёта, так называемого «Дракариса». По понятным причинам и сам дрон, и способы его нейтрализации наши пока не раскрывают», — объяснил Олег Царёв.

По предварительным оценкам, «Дракарис» может преодолевать дистанции до 30 километров. Они переносит снаряд с зажигательной смесью, которая напоминает напалм. Царёв отметил, что такая жидкость способна поджечь буквально всё. Царёв подчеркнул, что сейчас можно сказать с точностью о принадлежности такой разработки украинской стороне.

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Александра Мышляева
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