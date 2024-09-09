«Способен поджечь всё»: Добычей наших парней стал первый украинский дрон-огнемёт «Дракарис»

Российские военные впервые сбили дрон-огнемёт ВСУ, который в народе «Дракарис», в Рыльском районе Курской области, но решили оставить в секрете способ уничтожения БПЛА. Фото «приземлённого» дрона опубликовал крымский бизнесмен и эксперт Олег Царёв.

Уничтоженный ВС РФ дрон. Фото © Телеграм / Олег Царёв

«Прислали фото. Говорят, это первое подтвержденное сбитие нашими военными украинского дрона-огнемёта, так называемого «Дракариса». По понятным причинам и сам дрон, и способы его нейтрализации наши пока не раскрывают», — объяснил Олег Царёв.

По предварительным оценкам, «Дракарис» может преодолевать дистанции до 30 километров. Они переносит снаряд с зажигательной смесью, которая напоминает напалм. Царёв отметил, что такая жидкость способна поджечь буквально всё. Царёв подчеркнул, что сейчас можно сказать с точностью о принадлежности такой разработки украинской стороне.