ВС РФ разбомбили под Харьковом стратегически важный для ВСУ мост
ГВ «Север»: Российская авиация уничтожила мост ВСУ в Харьковской области
Российская авиация уничтожила мост через реку Волчья в районе Охримовки Харьковской области. Об этом сообщили солдаты группировки «Север». Там отметили, что среди ВСУ переправа использовалась для доставки снарядов, поэтому теперь снабжать украинских бойцов вооружением станет сложнее.
Российские военные уничтожили мост в Харьковской области. Видео © Telegram / Северный Ветер
Кроме того, под российский огонь попала боевая бронированная машина, которую наши военные испепелили до тла.
Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия сбросила фугасную авиабомбу (ФАБ) на тайный командный пункт ВСУ в Грушевке Харьковской области. Противник потерял до 80 националистов и 8 единиц техники. Сразу после взрывов на место прибыли автомобили эвакуации ВСУ.
Telegram / Северный Ветер