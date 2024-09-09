ВС РФ разбомбили под Харьковом стратегически важный для ВСУ мост

Российская авиация уничтожила мост через реку Волчья в районе Охримовки Харьковской области. Об этом сообщили солдаты группировки «Север». Там отметили, что среди ВСУ переправа использовалась для доставки снарядов, поэтому теперь снабжать украинских бойцов вооружением станет сложнее.

Российские военные уничтожили мост в Харьковской области. Видео © Telegram / Северный Ветер

Кроме того, под российский огонь попала боевая бронированная машина, которую наши военные испепелили до тла.