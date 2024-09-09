Российская армия одной ФАБ уничтожила 80 командиров ВСУ в тайном бункере под Харьковом

Российская армия сбросила фугасную авиабомбу (ФАБ) на тайный командный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Грушевке Харьковской области. Противник потерял до 80 националистов и 8 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ.

«В результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС РФ был обнаружен командный пункт одного из подразделений ВСУ в районе н. п. Грушевка. После тщательного анализа цели было принято решение о нанесении по ней авиационного удара с применением авиационной бомбы ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ», — рассказали в МО.