Российская армия одной ФАБ уничтожила 80 командиров ВСУ в тайном бункере под Харьковом
Российская армия авиабомбой подорвала командный пункт ВСУ в харьковской Грушевке
Российская армия сбросила фугасную авиабомбу (ФАБ) на тайный командный пункт Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Грушевке Харьковской области. Противник потерял до 80 националистов и 8 единиц техники, сообщили в Минобороны РФ.
Российская армия авиабомбой подорвала командный пункт ВСУ в харьковской Грушевке. Видео © Минобороны РФ
«В результате скоординированных разведывательных мероприятий ВС РФ был обнаружен командный пункт одного из подразделений ВСУ в районе н. п. Грушевка. После тщательного анализа цели было принято решение о нанесении по ней авиационного удара с применением авиационной бомбы ФАБ с универсальным модулем планирования и коррекции в момент наибольшего скопления личного состава ВСУ», — рассказали в МО.
Точный удар по логову командиров привёл к уничтожению до 80 украинских националистов и 8 единиц техники. Сразу после взрывов на место прибыли автомобили эвакуации ВСУ, о чём свидетельствует видео Минобороны.
А 3 сентября российская армия разгромила 179-й учебно-тренировочный центр войск связи в Полтаве. В Сети публиковали видео с последствиями атаки. Официальные данные гласят о 55 погибших, однако на Западе уверены, что Киев ещё долго не сможет оправиться от такого удара. В Минобороны РФ подчеркнули, что в этом центре под руководством инструкторов обучались специалисты связи и радиоэлектронной борьбы, а также операторы беспилотников, которыми ВСУ атакует российскую инфраструктуру.
Минобороны РФ