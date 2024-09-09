Потери ВСУ в ходе вторжения в Курскую область достигли 11400 военных и почти 90 танков

Украинские ВС за сутки на курском направлении потеряли до 240 военнослужащих, а также 13 единиц бронетехники. А общие потери с начала вылазки превысили 11,4 тысячи бойцов, сообщили в Минобороны России.

Так, за сутки ВСУ лишились до 240 военнослужащих и 13 единиц бронетехники, в том числе 2 танка, 11 боевых бронированных машин, а также артиллерийского орудия, станции РЭБ и 10 автомобилей. Общие потери украинской армии в результате курской авантюры впечатляют.

«Всего противник потерял более 11 400 военнослужащих, 89 танков, 42 боевые машины пехоты, 74 бронетранспортёра, 635 боевых бронированных машины, 371 автомобиль, 85 артиллерийских орудий, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 7 HIMARS и 5 MLRS», — сказано в сообщении.

Кроме того, украинская армия потеряла 8 пусковых установок ЗРК, 2 транспортно-заряжающие машины, 22 станции РЭБ и 7 РЛС контрбатарейной борьбы, 2 РЛС ПВО, 8 единиц инженерной техники, из них 2 машины разграждения и 1 установка разминирования УР-77.