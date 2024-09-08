Артиллерия ВС РФ ударила по скоплениям бойцов ВСУ в курском приграничье

Российские артиллеристы поразили скопление живой силы ВСУ в лесополосе в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Интенсивный удар: <...> Средствами воздушной разведки группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ, укрывшейся в лесополосе. После подтверждения обнаруженные цели были уничтожены артиллерийскими ударами расчетов группировки войск «Север», — говорится в публикации ведомства.

Ранее в Сети были опубликованы кадры того, как автомобиль с тремя российскими бойцами подорвался на мине ВСУ под Угледаром. Машину подбросило в воздух, однако все трое бойцов не только умудрились выжить, но и быстро вернулись к выполнению боевых задач.