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8 сентября, 17:38

Артиллерия ВС РФ ударила по скоплениям бойцов ВСУ в курском приграничье

Российские артиллеристы поразили скопление живой силы ВСУ в лесополосе в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Работа российских артиллерийских расчётов по укрывшимся в лесополосе курского приграничья подразделениям ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

«Интенсивный удар: <...> Средствами воздушной разведки группировки войск «Север» в приграничном районе Курской области было обнаружено скопление живой силы ВСУ, укрывшейся в лесополосе. После подтверждения обнаруженные цели были уничтожены артиллерийскими ударами расчетов группировки войск «Север», — говорится в публикации ведомства.

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Ранее в Сети были опубликованы кадры того, как автомобиль с тремя российскими бойцами подорвался на мине ВСУ под Угледаром. Машину подбросило в воздух, однако все трое бойцов не только умудрились выжить, но и быстро вернулись к выполнению боевых задач.

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Минобороны России

Юрий Лысенко
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