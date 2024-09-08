Камера сняла, как три «русских богатыря» подорвались на мине и вышли невредимыми из адского пламени

Трое бойцов российской армии наехали на украинскую мину под Угледаром. Машина, в которой они находились, взлетела на воздух, однако всем им чудом удалось выжить. Об этом сообщает телеграм-канал «Повёрнутые на войне».

Солдаты ВС РФ выжили, подорвавшись на мине. Видео © Telegram / Повёрнутые на войне

«Чудо случается повсеместно и вот один из таких примеров, наши мужчины поехали на УАЗе через поле на срочную эвакуацию и подорвались на ТМ-62. И все трое выжили и уже в строю», — сказано в тексте публикации.

Известно также, что сам инцидент произошёл на угледарском направлении на территории ДНР.