ЕДГ — 2024
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 сентября, 06:53

Камера сняла, как три «русских богатыря» подорвались на мине и вышли невредимыми из адского пламени

Трое бойцов ВС РФ остались живы после подрыва на мине под Угледаром

Трое бойцов российской армии наехали на украинскую мину под Угледаром. Машина, в которой они находились, взлетела на воздух, однако всем им чудом удалось выжить. Об этом сообщает телеграм-канал «Повёрнутые на войне».

Солдаты ВС РФ выжили, подорвавшись на мине. Видео © Telegram / Повёрнутые на войне

«Чудо случается повсеместно и вот один из таких примеров, наши мужчины поехали на УАЗе через поле на срочную эвакуацию и подорвались на ТМ-62. И все трое выжили и уже в строю», — сказано в тексте публикации.

Известно также, что сам инцидент произошёл на угледарском направлении на территории ДНР.

Российский священник чудом выжил в зоне СВО после того, как ВСУ посчитали его убитым
Российский священник чудом выжил в зоне СВО после того, как ВСУ посчитали его убитым

Ранее Life.ru в своём материале сделал подборку из 5 случаев, когда врачи не позволяли раненым бойцам ВС РФ отправиться на тот свет. К примеру, одного из солдат хирургам пришлось оперировать в бронежилетах, поскольку необходимо было достать из его ноги застрявший неразорвавшийся осколок мины.

Обложка ©

Telegram / Повёрнутые на войне

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ВСУ
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров