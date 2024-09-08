Камера сняла, как три «русских богатыря» подорвались на мине и вышли невредимыми из адского пламени
Трое бойцов ВС РФ остались живы после подрыва на мине под Угледаром
Трое бойцов российской армии наехали на украинскую мину под Угледаром. Машина, в которой они находились, взлетела на воздух, однако всем им чудом удалось выжить. Об этом сообщает телеграм-канал «Повёрнутые на войне».
Солдаты ВС РФ выжили, подорвавшись на мине. Видео © Telegram / Повёрнутые на войне
«Чудо случается повсеместно и вот один из таких примеров, наши мужчины поехали на УАЗе через поле на срочную эвакуацию и подорвались на ТМ-62. И все трое выжили и уже в строю», — сказано в тексте публикации.
Известно также, что сам инцидент произошёл на угледарском направлении на территории ДНР.
Ранее Life.ru в своём материале сделал подборку из 5 случаев, когда врачи не позволяли раненым бойцам ВС РФ отправиться на тот свет. К примеру, одного из солдат хирургам пришлось оперировать в бронежилетах, поскольку необходимо было достать из его ноги застрявший неразорвавшийся осколок мины.
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