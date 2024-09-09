Российская армия установила контроль над ещё одним селом в ДНР
ВС РФ освободили село Мемрик в Донецкой Народной Республике
Российская армия во время боевых действий 8 сентября установила контроль над населённым пунктом Мемрик в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения группировки войск «Центр» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Мемрик ДНР», — рассказали в ведомстве.
Ранее российские военные освободили ещё два населённых пункта в Донецкой и Луганской Народных Республиках. Под контроль ВС РФ перешли Николаевка, которую очистили от присутствия ВСУ военнослужащие группировки «Центр», и Стельмаховка, за которую сражались солдаты с «Западного» направления.
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