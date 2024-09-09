Наёмники и солдаты ВСУ в 13 сёлах Сумщины не пережили смертоносный налёт российской авиации

Авиация России нанесла сокрушительные удары по резервам живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 13 населённых пунктах Сумской области. Об этом отчитались в Минобороны РФ в сводке о ситуации в курском приграничье.

«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения иностранных наёмников в Сумской области и резервов 22-й и 41-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады президента, а также 101-й, 103-й, 107-й, 119-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ», — рассказали в ведомстве.

Смертоносные налёты были совершены на лагеря в районах населённых пунктов Белополье, Беловоды, Бояро-Лежачи, Басовка, Глухов, Кондратовка, Локня, Свесса, Владимировка, Первомайское, Сумы, Юнаковка и Ямполь Сумской области.

Под российский огонь попали также живая сила и техника 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны. Эти подразделения засели в районах населённых пунктов Курской области: Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Гуево, Казачья Локня, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Свердликово и Снагость.