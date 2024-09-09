Наёмники и солдаты ВСУ в 13 сёлах Сумщины не пережили смертоносный налёт российской авиации
Авиация и ракетные войска РФ ударили по резервам ВСУ в 13 сёлах Сумской области
Авиация РФ. Обложка © Telegram / Минобороны России
Авиация России нанесла сокрушительные удары по резервам живой силы и техники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в 13 населённых пунктах Сумской области. Об этом отчитались в Минобороны РФ в сводке о ситуации в курском приграничье.
«Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения иностранных наёмников в Сумской области и резервов 22-й и 41-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-й бригады президента, а также 101-й, 103-й, 107-й, 119-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ», — рассказали в ведомстве.
Смертоносные налёты были совершены на лагеря в районах населённых пунктов Белополье, Беловоды, Бояро-Лежачи, Басовка, Глухов, Кондратовка, Локня, Свесса, Владимировка, Первомайское, Сумы, Юнаковка и Ямполь Сумской области.
Под российский огонь попали также живая сила и техника 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 92-й штурмовой, 152-й егерской бригад и 1004-й бригады охраны. Эти подразделения засели в районах населённых пунктов Курской области: Апанасовка, Борки, Вишневка, Внезапное, Гуево, Казачья Локня, Любимовка, Малая Локня, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Свердликово и Снагость.
Ранее сегодня командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские военные помешали ВСУ продвинуться глубже на двух участках под Курском. За сутки на Суджанском направлении ВС РФ уничтожили две боевые бронемашины, пикап, микроавтобус, одну САУ и пушку «неустановленного образца» украинских Вооружённых сил.