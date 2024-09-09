Алаудинов рассказал о новых наступательных потугах ВСУ в Курской области
Алаудинов: ВСУ безуспешно попытались прорваться на двух участках под Курском
Российские военные помешали ВСУ продвинуться глубже на двух участках под Курском. Об этом сообщил в телеграм-канале командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
«Противник пытался сегодня на двух участках продавиться, к нашей радости ничего у противника не получилось. Противник несёт большие потери», — сказал офицер.
За сутки на Суджанском направлении российские ВС уничтожили две боевые бронемашины, пикап, микроавтобус, одну САУ и пушку «неустановленного образца» украинских Вооружённых сил, добавил Алаудинов.
Ранее Апти Алаудинов рассказал о новой тактике ведения боя под Курском, которую начали применять украинские войска. Со слов командира «Ахмата», теперь ВСУ издалека завозят личный состав, после чего быстро уезжают, не давая российской артиллерии возможности для уничтожения военной техники.
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