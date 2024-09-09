Алаудинов рассказал о новых наступательных потугах ВСУ в Курской области

Российские военные помешали ВСУ продвинуться глубже на двух участках под Курском. Об этом сообщил в телеграм-канале командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

«Противник пытался сегодня на двух участках продавиться, к нашей радости ничего у противника не получилось. Противник несёт большие потери», — сказал офицер.

За сутки на Суджанском направлении российские ВС уничтожили две боевые бронемашины, пикап, микроавтобус, одну САУ и пушку «неустановленного образца» украинских Вооружённых сил, добавил Алаудинов.