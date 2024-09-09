«Возвращаться некуда»: Учительница рассказала, что ВСУ частично выжгли село под Курском

Ирина Звягина, работающая преподавателем в селе Ворожба в Суджанском районе, заявила в беседе с РИА «Новости», что её школа превратилась в руины после ударов ВСУ. Кроме того, украинская армия спалила дронами дотла часть населённого пункта.

Звягина обучает детей английскому языку в местной школе. С её слов, большинство жителей были вывезены из населённого пункта 7 августа после вторжения ВСУ. Сейчас она живёт вместе с дочерью, сыном и матерью в ПВР в Курске, где продолжает проводить дистанционные занятия для детей.

«Мы даже не успели толком собраться: дали десять минут на сборы, в чём были, что успели схватить — так и поехали. У кого-то — целое жильё, у кого-то нет. Посёлок уже частично выгорел, возвращаться уже некоторым семьям некуда. По доходящей до нас информации, там дроны летают и горят дома», — поделилась женщина.

Теперь она думает о том, чтобы осесть в Курсе, поскольку возвращаться в родное село она больше не планирует. По её словам, труднее всего будет привыкнуть к новой обстановке.

«Самое сложное — привыкнуть к тому, что мы не в стенах родной школы. Здание частично разрушено, разрушен спортзал. Конечно, хочется вернуться туда, но в силу тех обстоятельств, что сложились, нам приходится работать здесь», — пояснила преподаватель.