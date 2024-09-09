Трое морпехов РФ пленили семь бойцов ВСУ и три дня пережидали с ними обстрелы Киева
Военкор Коц: Морпехи РФ взяли в плен солдат ВСУ и помогли им выйти из-под огня
Российские морпехи взяли в плен семь военных ВСУ в Курской области и помогли им выйти из-под обстрелов Украины. Об этом Kp.ru рассказал военкор Александр Коц, побеседовавший с военнопленными.
Изначально украинскому подразделению поставили задачу прикрыть отход спецназа ВСУ из населённого пункта. Однако после начавшегося обстрела бойцы были вынуждены спрятаться в подвале, где их и нашли российские солдаты. Военнослужащие России вывели украинцев, связав руки, поговорили. В этом момент артобстрелы продолжились. Теперь пришлось сидеть в укрытиях всем вместе два дня.
«Они делились с нами сигаретами, сухпайками, водой. Раненым оказали медицинскую помощь», — рассказал пленный по имени Алексей.
Ранее пленный боец ВСУ Сергей Стадник рассказал о том, что Украина относится в своим парням, как к пушечному мясу. Командиры однажды обманули мобилизованных мужчин на позициях для обороны. Находясь еле живые в окопах без еды и воды они продолжали рыть окопы дальше, как им приказывало командование по рации.
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