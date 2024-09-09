Трое морпехов РФ пленили семь бойцов ВСУ и три дня пережидали с ними обстрелы Киева

Российские морпехи взяли в плен семь военных ВСУ в Курской области и помогли им выйти из-под обстрелов Украины. Об этом Kp.ru рассказал военкор Александр Коц, побеседовавший с военнопленными.

Изначально украинскому подразделению поставили задачу прикрыть отход спецназа ВСУ из населённого пункта. Однако после начавшегося обстрела бойцы были вынуждены спрятаться в подвале, где их и нашли российские солдаты. Военнослужащие России вывели украинцев, связав руки, поговорили. В этом момент артобстрелы продолжились. Теперь пришлось сидеть в укрытиях всем вместе два дня.

«Они делились с нами сигаретами, сухпайками, водой. Раненым оказали медицинскую помощь», — рассказал пленный по имени Алексей.