Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) бросило мобилизованных на произвол судьбы прямо на боевых позициях. Об этом рассказал пленный боец ВСУ Сергей Стадник.

По его словам, командиры обманули солдат, сказав, что нужно оставаться на позиции для обороны. У Стадника и его сослуживцев не было ни еды, ни воды, бойцы сидели в окопах еле живые. Украинские командиры по рации сообщили, что нужно терпеть и копать окопы дальше.

Стадник добавил, что однажды его отряд попал под артиллерийский обстрел со стороны ВС России. В результате удара двоих его сослуживцев не стало.

«Нас как начало раздалбывать. Двоих, которые были со мной, убило сразу. Я убежал, забежал в один дом и там схоронился», — рассказал Стадник в беседе с Минобороны РФ, уточнив, что там он и сдался в плен.

Пленный добавил, что его мобилизовали всего за сутки. По словам мужчины, многие украинцы уже ненавидят военкомов. Стадник отметил, что не видит ничего хорошего в боевых действиях, так как они сопровождаются разрухой и голодом.