Алаудинов заявил о новой тактике эшелонов ВСУ под Курском

Подразделения украинской армии в Курской области очень сильно поменяли тактику после уничтожения огромного количества их боевой техники. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Противник издалека завозит личный состав, выгружает его и быстро пытается уехать на своей технике для того, чтобы не попасть в зону нашего непосредственного воздействия. Поэтому, конечно, противник очень сильно поменял тактику своего поведения, тактику воздействия на наши силы, средства. <…> Полагаю, что за счёт этого мы и сумели отбить у него желание двигаться быстрыми темпами. На большей части участков противник активно «закапывается», — объяснил офицер, его цитирует ТАСС.

Главной причиной смены тактики Алаудинов считает ожесточённый отпор российских военных. В первые дни вторжения украинских военных была такая картина, которой не было с начала СВО, говорит генерал. Ежедневно российские бойцы уничтожали минимум 10-15 единиц техники ВСУ, а однажды было сожжено 32 единицы техники, включая танки и бронированные машины. По словам Алаудинова, в итоге командование ВСУ осознало ошибочность своего мнения, что он «может безнаказанно здесь кататься».