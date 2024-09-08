Алаудинов заявил о новой тактике эшелонов ВСУ под Курском
Алаудинов заметил смену тактики ВСУ под Курском после потери боевой техники
Сожжённый танк ВСУ в курском приграничье. Фото © Минобороны РФ
Подразделения украинской армии в Курской области очень сильно поменяли тактику после уничтожения огромного количества их боевой техники. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.
«Противник издалека завозит личный состав, выгружает его и быстро пытается уехать на своей технике для того, чтобы не попасть в зону нашего непосредственного воздействия. Поэтому, конечно, противник очень сильно поменял тактику своего поведения, тактику воздействия на наши силы, средства. <…> Полагаю, что за счёт этого мы и сумели отбить у него желание двигаться быстрыми темпами. На большей части участков противник активно «закапывается», — объяснил офицер, его цитирует ТАСС.
Главной причиной смены тактики Алаудинов считает ожесточённый отпор российских военных. В первые дни вторжения украинских военных была такая картина, которой не было с начала СВО, говорит генерал. Ежедневно российские бойцы уничтожали минимум 10-15 единиц техники ВСУ, а однажды было сожжено 32 единицы техники, включая танки и бронированные машины. По словам Алаудинова, в итоге командование ВСУ осознало ошибочность своего мнения, что он «может безнаказанно здесь кататься».
Теперь бойцы спецназа «Ахмат» ведут постоянную охоту, чтобы уничтожить 2-3 единицы техники в сутки. Также украинские военные планировали продвинуться к Курской АЭС для её обстрела, но российские солдаты сорвали эти планы, а ВСУ понесли ощутимые потери. При этом Алаудинов отметил, что линия боевого соприкосновения стабилизировалась уже две недели назад. Но бригады ВСУ продолжают предпринимать попытки перегруппировываться.
А ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские силы уже выиграли в специальной военной операции. По его словам, ситуация в приграничных районах Курской области является решающем боем всей спецоперации. За всё время боевых действий в регионе противник потерял уже более 10700 военнослужащих.