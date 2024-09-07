Почти 11 тысяч военных и 84 танка: В Минобороны назвали цену вылазки ВСУ в Курскую область
Минобороны: За сутки ВСУ потеряли более 280 военнослужащих в Курской области
ВСУ за сутки потеряли более 280 военнослужащих, 13 единиц бронетехники, в том числе три танка и 10 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских орудий в Курской области. Об этом рассказали в Минобороны России. Там также отметили, что враг лишился 155 мм американской гаубицы М777, 9 автомобилей, а также станции радиоэлектронной борьбы.
«Всего за время боевых действий противник потерял более 10700 военнослужащих, 84 танка, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 609 боевых бронированных машин, 348 автомобилей, 82 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США», — говорится в сообщении Минобороны.
Кроме того, противник потерял восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 20 станций радиоэлектронной борьбы, семь РЛС контрбатарейной борьбы, две РЛС ПВО, восемь единиц инженерной техники, включая две машины для разграждения и одну установку разминирования УР-77.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов подчеркнул, что противник буквально «выжигается» на Кореневском участке. По его словам, российские военные продвигаются вперёд.
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