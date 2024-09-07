Почти 11 тысяч военных и 84 танка: В Минобороны назвали цену вылазки ВСУ в Курскую область

ВСУ за сутки потеряли более 280 военнослужащих, 13 единиц бронетехники, в том числе три танка и 10 боевых бронированных машин, 9 артиллерийских орудий в Курской области. Об этом рассказали в Минобороны России. Там также отметили, что враг лишился 155 мм американской гаубицы М777, 9 автомобилей, а также станции радиоэлектронной борьбы.

«Всего за время боевых действий противник потерял более 10700 военнослужащих, 84 танка, 41 боевую машину пехоты, 74 бронетранспортера, 609 боевых бронированных машин, 348 автомобилей, 82 артиллерийских орудия, 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе семь М142 HIMARS и пять М270 MLRS производства США», — говорится в сообщении Минобороны.