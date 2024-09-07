Средства ПВО сбили украинскую ракету в курском приграничье

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету в приграничном районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Силами ПВО в приграничном районе Курской области сегодня днём сбита украинская ракета», — написал Смирнов в своём телеграм-канале.

Врио главы региона поблагодарил ПВО за защиту.