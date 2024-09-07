Средства ПВО сбили украинскую ракету в курском приграничье
Российские средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету в приграничном районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
«Силами ПВО в приграничном районе Курской области сегодня днём сбита украинская ракета», — написал Смирнов в своём телеграм-канале.
Врио главы региона поблагодарил ПВО за защиту.
Ранее Life.ru писал, что Киев попытался авиабомбами остановить «выжигание» ВСУ под Курском и провалился. Две управляемые авиабомбы были сбиты.
Обложка ©
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ