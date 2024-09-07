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Регион
7 сентября, 11:16

Средства ПВО сбили украинскую ракету в курском приграничье

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинскую ракету в приграничном районе Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Силами ПВО в приграничном районе Курской области сегодня днём сбита украинская ракета», — написал Смирнов в своём телеграм-канале.

Врио главы региона поблагодарил ПВО за защиту.

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Ранее Life.ru писал, что Киев попытался авиабомбами остановить «выжигание» ВСУ под Курском и провалился. Две управляемые авиабомбы были сбиты.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Никонов
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