Российские военные уничтожили две управляемые авиационные бомбы ВСУ в приграничном районе Курской области, где украинские солдаты терпят тяжёлые потери. Об этом информирует врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Напомним, за время боёв 6 августа в Курской области ВСУ лишились более десяти тысяч солдат. Также украинские военные потеряли 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе семь американских М142 HIMARS и пять М270 MLRS. Как сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, противник буквально «выжигается» на Кореневском участке.