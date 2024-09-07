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Регион
7 сентября, 07:42

Киев попытался авиабомбами остановить «выжигание» ВСУ под Курском и провалился

Две управляемые авиабомбы ВСУ сбили в приграничье Курской области

Российские военные уничтожили две управляемые авиационные бомбы ВСУ в приграничном районе Курской области, где украинские солдаты терпят тяжёлые потери. Об этом информирует врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«Две управляемые авиационные бомбы ВСУ сбиты утром в приграничном районе Курской области. Благодарю наших бойцов ПВО!» – написал руководитель региона.

Морпехи уничтожили целый взвод ВСУ в Курской области, выжили только трое солдат
Морпехи уничтожили целый взвод ВСУ в Курской области, выжили только трое солдат

Напомним, за время боёв 6 августа в Курской области ВСУ лишились более десяти тысяч солдат. Также украинские военные потеряли 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе семь американских М142 HIMARS и пять М270 MLRS. Как сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, противник буквально «выжигается» на Кореневском участке.

Обложка ©

Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
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