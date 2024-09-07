Морпехи уничтожили целый взвод ВСУ в Курской области, выжили только трое солдат
Морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота полностью уничтожили взвод пехоты ВСУ в районе села Внезапное Курской области. Выжили только три украинских бойца, они взяты в плен, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовом ведомстве.
«От взвода осталось лишь трое выживших, и все они были взяты в плен. На допросе украинский военнопленный показал, что единственной поставленной перед ними их командованием задачей было «просто находиться» в Курской области», — говорит собеседник агентства.
Напомним, за время боёв 6 августа в Курской области ВСУ лишились более десяти тысяч солдат. Также украинские военные потеряли 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе семь американских М142 HIMARS и пять М270 MLRS. Как сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, противник буквально «выжигается» на Кореневском участке.
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