Морские пехотинцы 155-й бригады Тихоокеанского флота полностью уничтожили взвод пехоты ВСУ в районе села Внезапное Курской области. Выжили только три украинских бойца, они взяты в плен, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в силовом ведомстве.

«От взвода осталось лишь трое выживших, и все они были взяты в плен. На допросе украинский военнопленный показал, что единственной поставленной перед ними их командованием задачей было «просто находиться» в Курской области», — говорит собеседник агентства.