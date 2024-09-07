Силы ПВО за ночь уничтожили 4 беспилотника над Белгородской и Курской областями
Четыре украинских БПЛА уничтожены силами ПВО над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолётного типа. Два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и два — над территорией Курской области», — рассказали в оборонном ведомстве.
Также минувшей ночью в Острогожском районе Воронежской области силами ПВО и РЭБ уничтожен украинский беспилотник. По словам губернатора региона Александра Гусева, падение обломков вызвало пожар с детонацией, после чего было принято решение об эвакуации жителей одного из населённых пунктов.
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