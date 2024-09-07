Силы ПВО за ночь уничтожили 4 беспилотника над Белгородской и Курской областями

Четыре украинских БПЛА уничтожены силами ПВО над Курской и Белгородской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БПЛА самолётного типа. Два БПЛА сбито над территорией Белгородской области и два — над территорией Курской области», — рассказали в оборонном ведомстве.