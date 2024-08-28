Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 августа, 02:56

Два населённых пункта эвакуировали в Воронежской области из-за падения БПЛА

Одиночный украинский дрон самолётного типа уничтожен ранним утром 28 августа над Воронежской областью. О последствиях ночной атаки рассказал губернатор региона Александр Гусев.

По словам чиновника, обломки дрона рухнули вблизи взрывоопасных объектов и спровоцировали пожар, создав угрозу для жителей двух близлежащих населённых пунктов. В целях безопасности они были эвакуированы в пункт временного размещения, развёрнутый в районном центре.

«Возгорание удалось ликвидировать местными силами. Обстановка стабилизировалась. Жители возвращаются в свои дома. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — уведомил сограждан Гусев в соцсетях.

Глава округа ранен под Брянском в результате коварного удара ВСУ по пожарным
Глава округа ранен под Брянском в результате коварного удара ВСУ по пожарным

Без дела в ночь на 28 августа не сидели и расчёты зенитных комплексов в Ростовской области, рассказывал Life.ru ранее. Силы ПВО защитили регион от четырёх украинских беспилотников.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Naeblys

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Воронежская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров