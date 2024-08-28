Два населённых пункта эвакуировали в Воронежской области из-за падения БПЛА

Одиночный украинский дрон самолётного типа уничтожен ранним утром 28 августа над Воронежской областью. О последствиях ночной атаки рассказал губернатор региона Александр Гусев.

По словам чиновника, обломки дрона рухнули вблизи взрывоопасных объектов и спровоцировали пожар, создав угрозу для жителей двух близлежащих населённых пунктов. В целях безопасности они были эвакуированы в пункт временного размещения, развёрнутый в районном центре.

«Возгорание удалось ликвидировать местными силами. Обстановка стабилизировалась. Жители возвращаются в свои дома. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — уведомил сограждан Гусев в соцсетях.