Силы ПВО отразили атаку четырёх украинских БПЛА на Ростовскую область

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о пресечении попытки киевского режима нанести удар по объектам на территории региона с использованием ударных беспилотников в ночь на 27 августа. Силами ПВО в воздухе уничтожены четыре дрона, написал он в Telegram-канале.

Между тем в Брянской области украинские дроны смогли прорваться через системы ПВО и дважды ударить по селу Курковичи. В результате атаки пострадали трое гражданских, в том числе глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный, который прибыл на помощь местным жителям.