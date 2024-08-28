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Регион
28 августа, 00:42

Силы ПВО отразили атаку четырёх украинских БПЛА на Ростовскую область

Губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил о пресечении попытки киевского режима нанести удар по объектам на территории региона с использованием ударных беспилотников в ночь на 27 августа. Силами ПВО в воздухе уничтожены четыре дрона, написал он в Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Информация уточняется», — гласит пост чиновника.

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Между тем в Брянской области украинские дроны смогли прорваться через системы ПВО и дважды ударить по селу Курковичи. В результате атаки пострадали трое гражданских, в том числе глава Стародубского муниципального округа Александр Подольный, который прибыл на помощь местным жителям.

Обложка ©

VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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