Алаудинов: ВС РФ продвинулись вперёд на ряде участков в Курской области

На некоторых участках курского приграничья солдаты ВС РФ продвинулись вперёд. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Особых изменений нет, кроме того, что наши подразделения продвинулись вперёд на некоторых участках», — сказал он в беседе с ТАСС.

Алаудинов отметил, что в приграничных районах ведутся тяжёлые бои, но российские солдаты «потихоньку уничтожают, выбивают противника».