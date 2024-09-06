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6 сентября, 08:47

Алаудинов: ВС РФ продвинулись вперёд на ряде участков в Курской области

На некоторых участках курского приграничья солдаты ВС РФ продвинулись вперёд. Об этом рассказал замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

«Особых изменений нет, кроме того, что наши подразделения продвинулись вперёд на некоторых участках», — сказал он в беседе с ТАСС.

Алаудинов отметил, что в приграничных районах ведутся тяжёлые бои, но российские солдаты «потихоньку уничтожают, выбивают противника».

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Напомним, за время боёв в Курской области ВСУ лишились более десяти тысяч солдат. Также украинские военные потеряли 24 пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО), в том числе семь американских М142 HIMARS и пять М270 MLRS.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / fortton

Николай Рюмин
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