«Волосы дыбом»: Алаудинова шокировало омерзительное содержимое гаджетов солдат ВСУ

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов назвал «грязью» файлы, которые иногда встречаются в памяти гаджетов украинских военных. Его слова передаёт ТАСС.

«Если честно, гаджеты противника — это тоже тема такая, очень специфическая. Иногда залазишь в их гаджеты, и у тебя реально волосы дыбом встают. Такие вещи ты там находишь, что, да, есть часть людей, которых насильно избивают, закидывают на передок и заставляют их воевать», — сказал командир.

В противовес этой категории существует и другая. По словам Алаудинова, у этих людей «реально на голове кастрюля» и они являются «конченными» представителями ЛГБТ*. Офицер отметил, что порой даже его крайне удивляет то, что можно встретить на гаджетах солдат ВСУ.

Он добавил, что некоторые из этих телефонов принадлежат погибшим бойцам, а другие — солдатам, взятым в плен.

Ранее пленный украинский солдат сомнительной наружности рассказал, что в ВСУ насобирали инвалидов, пьяниц и блудяг, таких, как он сам. С его словам, мобилизованные даже не проходили медкомиссию, а военные билеты им состряпали за ночь.