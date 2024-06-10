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10 июня, 09:17

В Киеве военкомы силой мобилизовали парня в нескольких метрах от ЛГБТ*-фестиваля

В Подоле (историческая местность в составе Подольского района. — Прим. Life.ru) в Киеве военкомы силой мобилизовали молодого украинца. Происшествие было снято на камеру очевидцами и опубликовано местными пабликами.

В киевском Подоле сотрудники ТЦК силой мобилизовали молодого человека. Видео © Telegram / "Киев повестки"

На кадрах видно, что трое крепких мужчин в тёмной униформе силой уводят парня под руки. Их пленник держит в правой руке телефон, на котором пытается что-то набрать, пока его тащат. Местные уточнили, что молодой человек был схвачен в нескольких метрах от блокпоста, который был оборудован возле заведения, где проводился ЛГБТ*-фестиваль.

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Кстати, ранее сообщалось, что 16 июня в Киеве пройдёт первый с начала специальной военной операции ЛГБТ*-марш. В целях безопасности его планируют провести в метро. А как заявлял депутат Госдумы Амир Хамитов в беседе с Life.ru, это мероприятие преследует две цели: во-первых, продемонстрировать приверженность западной либерально-демократической повестке, во-вторых, более прагматичную — собрать участников в одном месте и мобилизовать в ВСУ сколько потребуется.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Telegram / "Киев повестки"

Юрий Лысенко
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