Собянин сообщил о десятом сбитом за ночь в Подмосковье беспилотнике ВСУ

Ещё один направлявшийся в сторону Москвы беспилотник сбит в Раменском городском округе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом число сбитых БПЛА выросло до 10.

Очередную атаку на Москву ВСУ предприняли в ночь на 10 сентября. Беспилотники были сбиты в городских округах Люберцы, Раменский, Подольский, а также Домодедово.