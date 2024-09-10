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10 сентября, 01:07

Собянин сообщил о десятом сбитом за ночь в Подмосковье беспилотнике ВСУ

Ещё один направлявшийся в сторону Москвы беспилотник сбит в Раменском городском округе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом число сбитых БПЛА выросло до 10.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник в телеграм-канале.

Момент уничтожения беспилотника ВСУ в Подмосковье. Видео © SHOT

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Губернатор Артамонов сообщил о подавлении украинских БПЛА над Липецкой областью

Очередную атаку на Москву ВСУ предприняли в ночь на 10 сентября. Беспилотники были сбиты в городских округах Люберцы, Раменский, Подольский, а также Домодедово.

Обложка ©

Unsplash / Oxana Lyashenko

Артур Лапсаков
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