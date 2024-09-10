Собянин сообщил о десятом сбитом за ночь в Подмосковье беспилотнике ВСУ
Ещё один направлявшийся в сторону Москвы беспилотник сбит в Раменском городском округе, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Таким образом число сбитых БПЛА выросло до 10.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, уточнил градоначальник в телеграм-канале.
Момент уничтожения беспилотника ВСУ в Подмосковье. Видео © SHOT
Очередную атаку на Москву ВСУ предприняли в ночь на 10 сентября. Беспилотники были сбиты в городских округах Люберцы, Раменский, Подольский, а также Домодедово.
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