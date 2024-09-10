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Регион
10 сентября, 04:38

Смирнов: В Курской области за ночь сбито 12 украинских БПЛА

В течение ночи силы ПВО успешно отразили массовую атаку, сбив 12 украинских беспилотников над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Глава региона в телеграм-канале также напомнил о важности не приближаться к обломкам и сообщать о находках по телефону 112.

Шестой дрон ВСУ за ночь сбили в Раменском городском округе
Шестой дрон ВСУ за ночь сбили в Раменском городском округе

Ранее Life.ru сообщал, что в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах Калужской области было сбито семь вражеских БПЛА. Жертв и разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.

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wikimedia / Zli Ptakhy

Артём Гапоненко
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