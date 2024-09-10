Смирнов: В Курской области за ночь сбито 12 украинских БПЛА

В течение ночи силы ПВО успешно отразили массовую атаку, сбив 12 украинских беспилотников над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Глава региона в телеграм-канале также напомнил о важности не приближаться к обломкам и сообщать о находках по телефону 112.