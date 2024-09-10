Смирнов: В Курской области за ночь сбито 12 украинских БПЛА
В течение ночи силы ПВО успешно отразили массовую атаку, сбив 12 украинских беспилотников над Курской областью. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Глава региона в телеграм-канале также напомнил о важности не приближаться к обломкам и сообщать о находках по телефону 112.
Ранее Life.ru сообщал, что в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах Калужской области было сбито семь вражеских БПЛА. Жертв и разрушений инфраструктуры зафиксировано не было.
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