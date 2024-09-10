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Регион
10 сентября, 03:42

Шапша: Семь беспилотников уничтожено в трёх районах Калужской области

В ночь на 10 сентября в Жуковском, Малоярославецком и Дзержинском районах Калужской области благодаря усилиям ПВО было сбито семь украинских БПЛА. Об этом сообщил губернатор Владислав Шапша в телеграм-канале.

На местах происшествий работают оперативные группы. По предварительной информации, жертв и разрушений инфраструктуры не зафиксировано.

Пожар возник в многоэтажке в Раменском после падения беспилотника
Пожар возник в многоэтажке в Раменском после падения беспилотника

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о массированной атаке украинских беспилотников. 16 дронов ВСУ были сбиты в Подмосковье. Два дрона попали в жилые дома в Раменском, погиб девятилетний ребёнок, несколько человек пострадали.

Обложка ©

unsplash / Ricardo Gomez Angel

Артём Гапоненко
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