Девятилетний ребёнок погиб в результате удара ВСУ по Раменскому в Подмосковье
Девятилетний ребёнок погиб в Раменском в результате попадания украинского беспилотника в жилой дом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Малыш проживал в многоэтажке на Спортивном проезде, которая загорелась первой после прилёта дрона ВСУ. Также получил ранения житель дома на Высоковольтной улице, где удар пришёлся по квартире на девятом этаже.
«Эвакуированных жителей размещаем в пунктах временного пребывания в ДК им. Воровского и в школе на улице Высоковольтной», — добавил Воробьёв.
Напомним, что в ночь на 10 сентября на подлёте к российской столице были уничтожены 14 беспилотников Вооружённых сил Украины. Обломки дронов упали на Раменское, Коломну, Домодедово, Люберцы и Подольск. Часть БПЛА силы ПВО сбили над соседней с Подмосковьем Тульской областью.
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