Девятилетний ребёнок погиб в результате удара ВСУ по Раменскому в Подмосковье

Девятилетний ребёнок погиб в Раменском в результате попадания украинского беспилотника в жилой дом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Малыш проживал в многоэтажке на Спортивном проезде, которая загорелась первой после прилёта дрона ВСУ. Также получил ранения житель дома на Высоковольтной улице, где удар пришёлся по квартире на девятом этаже.