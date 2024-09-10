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10 сентября, 02:53
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Девятилетний ребёнок погиб в результате удара ВСУ по Раменскому в Подмосковье

Девятилетний ребёнок погиб в Раменском в результате попадания украинского беспилотника в жилой дом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

Малыш проживал в многоэтажке на Спортивном проезде, которая загорелась первой после прилёта дрона ВСУ. Также получил ранения житель дома на Высоковольтной улице, где удар пришёлся по квартире на девятом этаже.

«Эвакуированных жителей размещаем в пунктах временного пребывания в ДК им. Воровского и в школе на улице Высоковольтной», — добавил Воробьёв.

Дрон ВСУ врезался во второй дом в Раменском, устроив пожар
Дрон ВСУ врезался во второй дом в Раменском, устроив пожар

Напомним, что в ночь на 10 сентября на подлёте к российской столице были уничтожены 14 беспилотников Вооружённых сил Украины. Обломки дронов упали на Раменское, Коломну, Домодедово, Люберцы и Подольск. Часть БПЛА силы ПВО сбили над соседней с Подмосковьем Тульской областью.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hodim

Илья Пушкарев
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