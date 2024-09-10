Шестой дрон ВСУ за ночь сбили в Раменском городском округе

В Раменском городском округе системы ПВО Минобороны сбили ещё один вражеский беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.

Это уже шестой дрон, уничтоженный в этом районе. Всего же к российской столице пытались пробраться 14 дронов. Два из них врезались в жилые дома в Раменском, вызвав пожары.