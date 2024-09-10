Шестой дрон ВСУ за ночь сбили в Раменском городском округе
В Раменском городском округе системы ПВО Минобороны сбили ещё один вражеский беспилотник. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в телеграм-канале.
Это уже шестой дрон, уничтоженный в этом районе. Всего же к российской столице пытались пробраться 14 дронов. Два из них врезались в жилые дома в Раменском, вызвав пожары.
Напомним, силы ПВО работали в Раменском, Коломне, Домодедово, Люберцах и Подольске. Часть БПЛА силы ПВО сбили над соседней с Подмосковьем Тульской областью.
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