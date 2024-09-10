Российские «Аллигаторы» наглядно показали ВСУ ошибочность вылазки в Курскую область

Серьёзный урон был нанесён живой силе и боевой технике ВСУ российскими вертолётами Ка-52М («Аллигатор») в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российская авиация нанесла удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипажи армейской авиации на вертолётах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника», — говорится в сообщении.