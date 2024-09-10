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10 сентября, 13:31

Российские «Аллигаторы» наглядно показали ВСУ ошибочность вылазки в Курскую область

МО РФ: Экипажи Ка-52М ударили по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Серьёзный урон был нанесён живой силе и боевой технике ВСУ российскими вертолётами Ка-52М («Аллигатор») в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

Российская авиация нанесла удар по живой силе и технике ВСУ в Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

«Экипажи армейской авиации на вертолётах Ка-52М нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. Удары наносились авиационными ракетами по разведанным целям противника», — говорится в сообщении.

После атаки авиация совершила противоракетный манёвр, выпустив тепловые ловушки, после чего вернулась на площадку вылета. В докладе МО говорится, что были поражены были личный состав, а также военная техника врага.

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Ранее Life.ru писал, что Курской области за минувшие сутки российские войска отбили шесть атак ВСУ. В результате украинская армия потеряла 40 военных и танк. За месяц с небольшим ВСУ потеряли там 11,8 тысячи военнослужащих и 93 танка, а также множество другой техники.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Мария Любицкая
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