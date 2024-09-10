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10 сентября, 08:44

МО: ВС РФ уничтожили установку РСЗО М270 MLRS и цех производства дронов ВСУ

За прошедшие сутки ВС РФ уничтожили пусковую установку американской реактивной системы залпового огня М270 MLRS, а также ликвидировали цех производства дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня М270 MLRS производства США и цех производства беспилотных летательных аппаратов, нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 134 районах», — говорится в сообщении.

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Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия сбросила фугасную авиабомбу (ФАБ) на тайный командный пункт ВСУ в Грушевке Харьковской области. Противник потерял до 80 бойцов и 8 единиц техники. Сразу после взрывов на место прибыли автомобили эвакуации ВСУ.

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Telegram / Минобороны России

Мария Любицкая
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