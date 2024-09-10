ВС России отразили шесть атак в Курской области, ВСУ потеряли до 40 солдат и танк

Бойцы группировки войск «Север» за минувшие сутки отразили шесть атак штурмовых групп ВСУ при поддержке армейской авиации и огня артиллерии в приграничных районах Курской области. Как сообщили в пресс-службе Минобороны России, это произошло в направлении населённых пунктов Апанасовка, Камышевка, Марьевка и Черкасская Конопелька. Кроме того, были сорваны попытки проведения атак в направлении населённых пунктов Борки, Краснооктябрьское, и Кремяное.

«В результате ВСУ потеряли до 40 человек убитыми и ранеными, четыре военнослужащих взяты в плен, уничтожены танк, две боевые бронированные машины и автомобиль», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также ВС РФ нанесли удары по скоплениям живой силы и техники 22-й и 61-й механизированных, 80-й и 82-й десантно-штурмовых, 152-й егерской бригад, а также 1-ой бригады президента и 1004-й бригады охраны в районах населённых пунктов Борки, Внезапное, Ивашковский, Кубаткин, Куриловка, Любимовка, Малая Локня, Махновка, Мартыновка, Новая Сорочина, Новоивановка, Обуховка, Орловка, Снагость и Успеновка.

Вместе с тем нашими бойцами были поражены районы сосредоточения иностранных наёмников в Сумской области и резервов 21-й, 22-й, 41-й и 54-й механизированных, 17-й танковой, 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-ой бригады президента, а также 101-й, 103-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населённых пунктов Белополье, Бояро-Лежачи, Глухов, Дружин, Кровное, Искрисковщина, Новоя Слобода, Свесса, Песчаное, Павловка, Пустогород, Сумы и Ямполь.

В Минобороны также отметили, что в лесных массивах Курской области продолжается проведение разведывательно-поисковых действий по выявлению и уничтожению диверсионных групп ВСУ, пытавшихся проникнуть вглубь российской территории.