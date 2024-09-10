Песков рассказал о планах по выдавливанию ВСУ из Курской области

У российских военных есть планы по выдавливанию ВСУ из Курской области, однако публично об этом разговаривать не стоит. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, у военных есть все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли временные рамки по выдавливанию противника с российской территории.