Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 сентября, 09:53

Песков рассказал о планах по выдавливанию ВСУ из Курской области

Песков: У ВС России есть планы по выдавливанию ВСУ из Курской области

У российских военных есть планы по выдавливанию ВСУ из Курской области, однако публично об этом разговаривать не стоит. Такое заявление в ходе брифинга сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Разумеется, у военных есть все необходимые планы, но это не те планы, которые можно как-то обсуждать публично», — сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, есть ли временные рамки по выдавливанию противника с российской территории.

Шойгу: Переговоры с Киевом возможны только после изгнания ВСУ из Курской области
Шойгу: Переговоры с Киевом возможны только после изгнания ВСУ из Курской области

Как ранее сообщал Life.ru, Минобороны РФ ведёт регулярный подсчёт общих потерь противника за всё время операции в Курской области, которая началась 6 августа. Так, за месяц с небольшим ВСУ потеряли 11,4 тысячи военнослужащих и 89 танков, а также множество другой техники.

Обложка ©

Telegram / Минобороны России

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • ВС РФ
  • ВСУ
  • Ситуация в Курской области
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров