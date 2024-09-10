Шойгу: Переговоры с Киевом возможны только после изгнания ВСУ из Курской области
Сергей Шойгу. Обложка © Кremlin.ru
Переговоры России и Украины возможны лишь когда ВСУ будут вышвырнуты из Курской области. С таким заявлением выступил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в беседе с телеканалом «Россия 24».
«Мы с террористами каких-либо переговоров не вели, не ведём и вести не будем», — отметил Шойгу.
Секретарь Совбеза добавил, что желание киевского режима осуществить ядерный террор с Курской АЭС является «верхним уровнем терроризма». У бойцов ВСУ было желание взять объект, но, к счастью, у них ничего не вышло, заключил Шойгу.
Недавно комбат 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов заявил, что украинские солдаты, которые были переброшены в Курскую область, также планировали занять областной центр. Командование давало задание на убийство мирных жителей, признавался офицеру военнопленный.