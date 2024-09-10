Сводка СВО: Для четырёх бригад ВСУ в ДНР готовы клещи, наши войска освободили три села под Курском, ситуация на 10 сентября ВС РФ окружают Угледар, российские силы зацепились за окраину посёлка Горняк на фланге Селидова рядом с посёлками Желанное-1 и Желанное-2, освобождение Курской области — дайджест 10 сентября в материале Life.ru. 9 сентября, 21:04 Боевые действия в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Александр Река

Донецкая Народная Республика (ДНР), 10 сентября

Обрушение украинского фронта катится с севера на юг Донецкой Народной Республики. ВС РФ пользуются покровским прорывом для обхода с фланга группировки ВСУ, расположенной севернее. Благодаря этому ВСУ вынуждены были оставить укрепрайон в Невельском в ДНР. Некоторые эксперты прогнозируют выстраивание обороны ВСУ по линии населённых пунктов Желанное-1 и Желанное-2.

Военкор Котенок пишет: «Сохраняется угрожающая ситуация для сил ВСУ между Красногоровкой и Галицыновкой. При потере Желанного-1 и Желанного-2 до трёх-четырёх батальонов рискуют оказаться в окружении, чем и вызван постепенный отвод войск. Можно ожидать, что в недалёкой перспективе противник полностью отойдёт в район Желанных и попытается выровнять там фронт».



Но высок шанс, что планам ВСУ на новый рубеж обороны не суждено будет сбыться: ВС РФ уже зацепились за окраину населённого пункта Горняк, который находится в тылу у Желанных. То есть российские бойцы обошли потенциальную линию обороны украинцев. Вместе с тем ВС РФ ведут наступление со стороны освобождённой Красногоровки. Таким образом, формируются клещи, в которых зажато несколько батальонов ВСУ. Все они могут попасть в окружение на Донецком направлении.

Российский военный в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

Под Угледаром ВС РФ успешно развивают атаки на флангах. Севернее города был занят посёлок Водяное, продолжается движение на запад в охват Угледара. Украинцы в своих традициях используют страх потери Покровска. Так, вывезти семью на микроавтобусе из города стоит 50 тысяч гривен, за каждое домашнее животное необходимо доплатить тысячу. При этом эвакуирующихся мужчин активно ловит ТЦК.

Курская область, 10 сентября

Враг всеми силами пытается создать организованную оборону на рубежах, занятых в Курской области. Украинское командование вместо погибших опытных подразделений бросает в бой неподготовленные резервы. Подобные «солдаты» занимаются мародёрством, а не боевой работой. На видео нашего БПЛА попала попытка солдат ВСУ угнать с территории России комбайн. Акт мародёрства был пресечён ударом российского FPV-дрона. Пока украинцы занимаются воровством, ВС РФ освобождают оккупированные населённые пункты курского приграничья.

Телеграм-канал Win/Win пишет: «За минувшие сутки в Курской области минимум три населённых пункта (окрестности Ольговки) были возвращены под контроль ВС РФ. Ещё не перелом, но тенденция. Отдельно идёт охота на съёмочные группы нацбатов».

Экипажи самоходных орудий «Нона-С» уничтожили группу пехоты ВСУ в приграничном районе Курской области. Видео © Telegram / Минобороны России

Группировка войск «Север» в своём телеграм-канале подтверждает информацию о продвижении российских сил: «Наиболее активные боевые действия развернулись на юге Суджанского района, где воины «Севера» значительно продвинулись в юго-западном направлении и отразили две контратаки ВСУ численностью до 20 человек пехоты. Потери противника составили до 11 боевиков. Также есть продвижение северян на участке Малая Локня – Черкасское Поречное. В результате атакующих действий уничтожено до девяти боевиков ВСУ. Противник активных действий на направлении не предпринимал и пытается закрепиться».

Запорожская область, 10 сентября

Запорожская область и Днепропетровск открываются для потенциального удара ВС РФ после занятия Покровска. О подобном сценарии крушения фронта высказались украинские военные: «Если мы потеряем Покровск, это будет потеря гораздо худшая, чем «фортеця» Бахмут, Соледар, Авдеевка и так далее... Сейчас предпринимаются действия на укрепление этого направления, хотя мы не можем это сделать максимально, потому что много бригад задействовано на Курском направлении».

Российские военные в зоне СВО. Фото © ТАСС / Александр Река

За Покровском нет обычной для Донбасса индустриальной застройки. Фронт там проходит по степи, в которой намного сложнее держать оборону. Резервы противника на Запорожском фронте сейчас сосредоточены западнее, в районе Каменского и Запорожья. Оттуда противник уже давно планирует удар на Энергодар. Не исключено и повторение прошлогоднего контрнаступа с попыткой удара по Крыму.

Авторы Кирилл Золотарев