Вскрылись попытки поднять 130 тысяч грузин из Курской области против Армии России Глава ФАДН Баринов: Запад хотел разжечь конфликт с грузинами в Курской области 9 сентября, 08:13 Бойцы ВСУ. Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

В Курской области страны Запада сделали ставку на межнациональный конфликт, используя тот факт, что в составе ВСУ российское приграничье атаковали грузинские наёмники. Об этом сообщил ТАСС глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России Игорь Баринов на полях Восточного экономического форума.

«Известно, что со стороны ВСУ активно принимает участие «Грузинский легион». При этом в Курской области живут 130 тысяч грузин, они местные жители, граждане РФ. Наши оппоненты начали разгонять волну в Telegram-каналах среди населения области, писать: «Грузины вторглись на нашу территорию, почему почти 130 тысяч грузин спокойно живут и работают в Курской области?» — поделился он.

По его словам, в Сети начали расходиться призывы мстить грузинам, проживающим под Курском. К счастью, конфликта удалось избежать. Баринов рассказал, что в составе гуманитарной миссии в приграничье отправился руководитель Федеральной грузинской национально-культурной автономии в России Давид Цецхладзе. Он выходил на связь с грузинами в составе ВСУ, предлагая им сдаться и перестать воевать за бандеровский режим.

Также Цецхладзе собрал грузинскую общину Курской области, которая откликнулась на горе сограждан. Сообща активисты оказали посильную помощь пострадавшим от действий ВСУ. В частности были организованы поставки продуктов, лекарств, дизелей-генераторов, телевизоров для жителей, эвакуированных в пункты временного размещения.

Ранее сегодня командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что российские военные помешали ВСУ продвинуться глубже на двух участках под Курском. За сутки на Суджанском направлении ВС РФ уничтожили две боевые бронемашины, пикап, микроавтобус, одну САУ и пушку «неустановленного образца» украинских Вооружённых сил.

Авторы Татьяна Миссуми