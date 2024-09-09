«Безоговорочная капитуляция»: Украину предупредили о главном требовании России Эксперт Эскобар: Россия потребует от Киева капитуляции из-за Курской области 9 сентября, 07:56 Наступление ВС РФ. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Россия может потребовать от Украины полной и безоговорочной капитуляции в качестве одного из условий завершения конфликта на фоне того, что ВСУ рискнули атаковать Курскую область. Таким мнением поделился с РИА «Новости» журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар.

«Это напрямую связано с тем, что происходит на поле боя, условия другие. По сути, это будет безоговорочная капитуляция», — отметил он на полях Восточного экономического форума.

Эксперт уверен, что Москва вполне может пойти на повышение ставок, выдвигая свои условия перемирия. По его словам, сначала ВС РФ зачистят приграничные районы, куда вторглись украинские солдаты, после чего российская сторона потребует от Киева капитуляции, пригрозив своим дальнейшим наступлением и «артиллерийским цунами».

Эскобар напомнил, что у России есть всё, для того чтобы успешно выполнить боевые задачи: оружие, человеческие ресурсы, выработанная стратегия. Поэтому для Киева идеальным вариантом была бы капитуляция прямо сейчас.

Ранее полковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис во время интервью на ютуб-канале Dialogue Works заявил, что Киеву не стоит ждать предложения о мирных переговорах от России после того, как ВСУ атаковали Курскую область. По его словам, теперь Москва будет добиваться только военной и окончательной победы с подписанием украинской стороной безоговорочной капитуляции.

Авторы Татьяна Миссуми