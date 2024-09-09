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9 сентября, 06:29
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На Западе предупредили Зеленского о финальном ударе после провала ВСУ под Курском

NI: Поражение ВСУ в Курской области станет финальной точкой для Зеленского

Украинский народ может утратить своё терпение если ВСУ потерпят поражение в Курской области. Тогда граждане будут ещё больше недовольны главой киевского режима. Такое мнение высказал бывший аналитик Пентагона Роберт Инглиш в статье для журнала National Interest.

«Дело в том, что многие украинцы считают, что Владимир Зеленский провалил две предыдущие крупные кампании. <...> Если вторжение в Курскую область превратится в удержание территорий дорогой ценой, пока ослабленные украинские войска теряют ключевые города в ДНР, то это может стать финальным ударом для Зеленского», — отметил Инглиш.

Сейчас украинцы всё чаще винят главу киевского режима и его подопечных в проблемах, которые ежедневно увеличиваются в стране. При этом киевские элиты перестают скрывать своё презрение к политику-актёру

«В какой-то момент перестановок в кабмине и отставок станет недостаточно для того, чтобы уклоняться от ответственности», — заключил эксперт.

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Ранее Life.ru рассказал о том, что Владимир Зеленский набрал в свой офис новых советников. Глава киевского режима провёл перестановку. Например, теперь пост заместителя главы офиса занимает Ирина Верещук и Виктор Микита.

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Telegram / Zelenskiy / Official

Наталья Афонина
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