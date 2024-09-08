Зеленского уличили в хитрой схеме выклянчить Partiot у США при помощи Мелони Messaggero: Зеленский хочет видеть Мелони посредником в переговорах по Patriot 8 сентября, 18:51 Владимир Зеленский и Джорджа Мелони. Обложка © Zuma\TASS

Владимир Зеленский хотел бы видеть премьер-министра Италии Джорджу Мелони в роли посредника во время переговоров с США на предмет отправки Киеву систем ПВО Partiot. Об этом пишет газета Messaggero со ссылкой на свои источники.

«Зеленский задумал посредническую роль для Рима. Он хотел бы, чтобы Мелони, председатель G7, до конца года, подтолкнула Вашингтон к передаче значительного числа Patriot до того, как звёздно-полосатые выборы станут слишком близки», — говорится в материале.

Зеленский и Мелони пообщались на полях экономического форума в Черноббьо, главной темой беседы были поставки оружия ВСУ. По словам автора публикации, украинские власти в последнее время стали настойчивее просить военную технику, потому что опасаются серьёзных перестановок и изменения вектора внешней политики в США после президентских выборов.

Ранее также Владимир Зеленский в ходе заседания на американской военной базе Рамштайн в Германии призвал Запад игнорировать «красные линии» президента РФ Владимира Путина. Вместе с тем он запросил у партнёров ракеты большой дальности, которые способны атаковать российские территории.

Авторы Татьяна Миссуми