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7 сентября, 14:01

В Италии заявили о переломном моменте СВО из-за бреда «‎маленького киевского Наполеона»

FQ: В конфликте на Украине наступает переломный момент, без НАТО ВСУ проиграют

Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / NurPhoto

Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / NurPhoto

Конфликт на Украине подошёл к тому переломному моменту, после которого ВСУ окажутся не в состоянии избежать разгромного поражения без вмешательства НАТО. Такое мнение выражает итальянская газета Fatto Quotidiano.

«Российско-украинский конфликт подошёл к переломному моменту. Украина, которая на данный момент проигрывает, может изменить ход борьбы только в случае дальнейшей эскалации при непосредственном участии НАТО. Мы должны сделать всё, что в наших силах, чтобы избежать такого развития событий», — говорится в материале.

По мнению автора текста, решение Владимира Зеленского напасть на Курскую область России и применить там западное оружие повлечёт катастрофические последствия для Киева. Операция воспринимается изданием, как лишённая серьёзных перспектив с военной точки зрения, да и попросту бессмысленная, ведь для атаки российского региона ВС Украины оттянули подразделения из Донбасса, где армия России стабильно продвигается вперёд. А ещё обозреватель описал действия главы киевского режима с помощью параллелей из истории и классической русской литературы.

«Тех, кого Бог хочет потерять, он сначала делает сумасшедшими». Эту фразу использовал Лев Толстой в «Войне и мире», описывая Наполеона Бонапарта, отдавшего приказ о наступлении на территорию России в 1812 году. Катастрофа войны в России, несомненно, была результатом бреда власти, помрачившего разум Наполеона. <...> Направление движения маленького киевского Наполеона — спровоцировать противника», — пишет газета.

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Напомним, что украинские ВС атаковали Курскую область утром 6 августа, с тех пор там продолжаются интенсивные бои. Согласно последним сведениям от МО РФ, за это время потери противника составили порядка 11 тысяч военнослужащих, 84 танка и множество другой военной техники. Только за последние сутки войска украины потеряли 280 бойцов, 13 единиц бронетехники и три танка.

Юрий Лысенко
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