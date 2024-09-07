Су-34 покарал ВСУшников авиабомбами за вылазку на курскую землю
Минобороны: Су-34 авиабомбами уничтожил личный состав и технику ВСУ под Курском
В приграничном районе Курской области экипаж самолёта Су-34 сбросил авиабомбы на личный состав и технику ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав видео.
«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — отметили в ведомстве.
Разведка доложила об уничтожении целей, после чего экипаж вернулся на аэродром вылета.
Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ с 6 августа потеряли в Курской области почти 11 тысяч военных и 84 танка. За последние сутки потери составили более 280 военнослужащих, 13 единиц бронетехники, в том числе три танка и 10 боевых бронированных машин.
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