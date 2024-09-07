Су-34 покарал ВСУшников авиабомбами за вылазку на курскую землю

В приграничном районе Курской области экипаж самолёта Су-34 сбросил авиабомбы на личный состав и технику ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ, опубликовав видео.

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции», — отметили в ведомстве.

Разведка доложила об уничтожении целей, после чего экипаж вернулся на аэродром вылета.