«Средств нет»: Эксперт раскрыл причину тревоги на Западе из-за российских Су-34

На Западе с тревогой говорят о высокой эффективность российских бомбардировщиков Су-34 в зоне проведения СВО, широкий спектр возможностей которых оставляет противнику мало шансов. Об особенностях российской «птички» Life.ru рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.

Эксперт уточнил, что среди уникальных характеристик самолёта — совместное размещение пилотов, а не один за другим, а также бортовой туалет и микроволновая печь. Такая «птичка» способна взять с собой восемь тонн вооружений: крылатые ракеты, бомбы, в том числе ФАБ 500, 1000, 1500 и 3000. Сбрасывать их можно, находясь в 50-70 километрах от цели и не входя в зону действия ПВО противника.

[Его боятся на Западе] потому, что он очень хороший самолёт. Очень эффективный в бою. Поэтому не без тревоги смотрят. У них нет средств борьбы с этим самолётом. Хороших средств, эффективных Виктор Литовкин Военный обозреватель, полковник в отставке

Однако, отметил собеседник, на Западе часто излишне превозносят нашу технику, чтобы выбить побольше денег на собственные разработки. Хитрые производители пугают правительство возможными атаками со стороны России, и их поддерживают лоббисты.