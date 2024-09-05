«Средств нет»: Эксперт раскрыл причину тревоги на Западе из-за российских Су-34
Полковник Литовкин: На Западе боятся Су-34 из-за его высокой эффективности
Российский бомбардировщик Су-34. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind
На Западе с тревогой говорят о высокой эффективность российских бомбардировщиков Су-34 в зоне проведения СВО, широкий спектр возможностей которых оставляет противнику мало шансов. Об особенностях российской «птички» Life.ru рассказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин.
Эксперт уточнил, что среди уникальных характеристик самолёта — совместное размещение пилотов, а не один за другим, а также бортовой туалет и микроволновая печь. Такая «птичка» способна взять с собой восемь тонн вооружений: крылатые ракеты, бомбы, в том числе ФАБ 500, 1000, 1500 и 3000. Сбрасывать их можно, находясь в 50-70 километрах от цели и не входя в зону действия ПВО противника.
[Его боятся на Западе] потому, что он очень хороший самолёт. Очень эффективный в бою. Поэтому не без тревоги смотрят. У них нет средств борьбы с этим самолётом. Хороших средств, эффективных
Однако, отметил собеседник, на Западе часто излишне превозносят нашу технику, чтобы выбить побольше денег на собственные разработки. Хитрые производители пугают правительство возможными атаками со стороны России, и их поддерживают лоббисты.
Напомним, российские истребители Су-34 с планирующими бомбами вызывают тревогу на Западе. Американский журнал Military Watch Magazine писал, в частности, что эти самолёты способны нести объёмно-детонирующие авиабомбы ОДАБ-500, которые способны уничтожать живую силу противника даже в самых крепких укрытиях.