«Большая тревога»: На Западе переполошились из-за российских Су-34 с планирующими бомбами
MWM: Российские Су-34 с планирующими бомбами вызывают тревогу на Западе
Российские истребители Су-34 с планирующими бомбами вызывают тревогу на Западе. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).
«Особенно важную роль Су-34 сыграл в российско-украинском конфликте, где эффективность его ударов планирующими бомбами широко освещалась западными источниками с большой тревогой», — говорится в материале.
Авторы статьи отмечают, что Су-34 способны нести объёмно-детонирующие авиабомбы ОДАБ-500, которые могут уничтожать живую силу противника в укрытиях. Снаряды оснащают универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые делают из свободнопадающего ОДАБ высокоточный боеприпас.
Ранее Минобороны опубликовало эпичное видео ночной охоты Су-34 на ВСУ в Курской области. В результате вылета наши асы уничтожили живую силу и технику ВСУ.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ