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4 сентября, 16:16

«Большая тревога»: На Западе переполошились из-за российских Су-34 с планирующими бомбами

MWM: Российские Су-34 с планирующими бомбами вызывают тревогу на Западе

Российские истребители Су-34 с планирующими бомбами вызывают тревогу на Западе. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

«Особенно важную роль Су-34 сыграл в российско-украинском конфликте, где эффективность его ударов планирующими бомбами широко освещалась западными источниками с большой тревогой», — говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, что Су-34 способны нести объёмно-детонирующие авиабомбы ОДАБ-500, которые могут уничтожать живую силу противника в укрытиях. Снаряды оснащают универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые делают из свободнопадающего ОДАБ высокоточный боеприпас.

Ранее Минобороны опубликовало эпичное видео ночной охоты Су-34 на ВСУ в Курской области. В результате вылета наши асы уничтожили живую силу и технику ВСУ.

В зону СВО отправили новую партию бомбардировщиков Су-34, которым нестрашен огонь ВСУ
В зону СВО отправили новую партию бомбардировщиков Су-34, которым нестрашен огонь ВСУ
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Наталья Демьянова
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