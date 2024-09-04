«Большая тревога»: На Западе переполошились из-за российских Су-34 с планирующими бомбами

Российские истребители Су-34 с планирующими бомбами вызывают тревогу на Западе. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

«Особенно важную роль Су-34 сыграл в российско-украинском конфликте, где эффективность его ударов планирующими бомбами широко освещалась западными источниками с большой тревогой», — говорится в материале.

Авторы статьи отмечают, что Су-34 способны нести объёмно-детонирующие авиабомбы ОДАБ-500, которые могут уничтожать живую силу противника в укрытиях. Снаряды оснащают универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), которые делают из свободнопадающего ОДАБ высокоточный боеприпас.