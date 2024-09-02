Появилось эпичное видео ночной охоты асов на Су-34 на ВСУ в Курской области

Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 ВКС вышел на ночную охоту в поисках остатков ВСУ в Курской области. В результате вылета наши асы уничтожили живую силу и технику противника.

Охота асов на Су-34 на ВСУ в Курской области. Видео © Минобороны РФ

«Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 ВКС в ночное время суток нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — сообщает Минобороны России.

Наши парни нанесли удар по врагу с помощью модернизированных авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции. Позже разведка подтвердила полное уничтожение всех изначальных целей, а истребители вернулись в аэродромы базирования.