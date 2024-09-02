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2 сентября, 07:12

Появилось эпичное видео ночной охоты асов на Су-34 на ВСУ в Курской области

МО РФ показало видео удара Су-34 по живой силе и технике ВСУ в Курской области

Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 ВКС вышел на ночную охоту в поисках остатков ВСУ в Курской области. В результате вылета наши асы уничтожили живую силу и технику противника.

Охота асов на Су-34 на ВСУ в Курской области. Видео © Минобороны РФ

«Экипаж многофункционального авиационного комплекса Су-34 ВКС в ночное время суток нанес удар по скоплению живой силы и бронированной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», сообщает Минобороны России.

Наши парни нанесли удар по врагу с помощью модернизированных авиационных бомб с универсальным модулем планирования и коррекции. Позже разведка подтвердила полное уничтожение всех изначальных целей, а истребители вернулись в аэродромы базирования.

Появилось эпичное видео уничтожения 600-метровой колонны ВСУ на пути в Курскую область
Появилось эпичное видео уничтожения 600-метровой колонны ВСУ на пути в Курскую область

Ранее экипаж Су-34 сбросил мощные авиабомбы на личный состав и технику ВСУ в приграничном районе Курской области. Удар также нанесли модернизированными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции целей.

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Минобороны России

Наталья Афонина
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